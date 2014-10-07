Контракты с иностранными компаниями

- Проиллюстрирую примером. В стране, которая по контракту значилась в качестве места ее деятельности, имелось так называемое «почтовое окно» для направления почтовой корреспонденции. Фирма с аналогичным наименованием, реквизиты которой и были указаны в договоре, являлась юридическим лицом другой страны, в которой и находились органы ее управления. То есть де факто компания существует, ведет деловую переписку и постоянно работает. А на основании договора, при возникновении претензий, нет юридического лица, которое бы являлось ответчиком в суде. Не так давно к нам обратился клиент, который успешно проработал с такой компанией в течение нескольких лет, пока не начались проблемы, в результате которых выяснилось, что сотрудничество происходило с фирмой-прикрытием. И тут же разногласия, которые трактовались договором в пользу нашего клиента, привели его к серьезным финансовым сложностям. На самом деле, случаи, когда фирмы (включая довольно крупные) таким образом «подстраховываются», не единичны. В мире деловых отношений часто пользуются предоставляемыми возможностями.