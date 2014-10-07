Корейский бизнес по-прежнему не доволен инвестиционным климатом в Приморье

Начало осени в нашем крае оказалось насыщено культурными событиями, которые для жителей края организовали общественные и государственные структуры Республики Корея
Третье октября - день основания Республики Корея (РК). По поводу этого праздника генеральное консульство во Владивостоке устроило торжественный прием в отеле «Хендэ», продемонстрировав всю доброту чувств к россиянам. Торжественность речей в зале дополнялась простотой общения, а национальные костюмы и угощения добавляли празднику ярких красок.
Вообще поистине корейским месяцем в Приморье был прошедший сентябрь. Десятки культурных мероприятий по всему краю состоялись в рамках празднования 150-летия добровольного переселения корейцев Россию, 130-летия установления дипломатических отношений между Россией и Кореей. Было много гостей из обеих Корей, между которыми Россия всячески старается строить мосты дружбы - этим заняты дипломаты, бизнес. Не последнюю роль в этом играет так называемая народная дипломатия.
С января этого года в отношениях между Россией и Южной Кореей введен безвизовый режим. Эта инициатива долго согласовывалась двумя государствами, а сегодня уже стала хорошим катализатором двустороннего сотрудничества и в любом случае открыла новые возможности, позволяющие россиянам и корейцам лучше узнавать друг друга.
На фоне настороженности других государств, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона, Республика Корея ведет себя особенно сдержанно, не планируя или, по крайней мере, не заявляя об очередной порции санкций. Слишком много усилий вложено в налаживание экономического сотрудничества. С многих точек зрения именно взаимодействие с Россией открывает для нашего дружелюбного соседа новые возможности для экономического роста.
Накануне корреспондент «Золотого Рога» встретился с директором представительства КОТРА во Владивостоке г-ном КИМ Ханил. - Г-н КИМ, насколько, на ваш взгляд, сегодняшнее санкционное давление на Россию меняет взаимоотношения между корейскими и российскими предпринимателями? Какие тенденции вы наблюдаете в сфере взаимной торговли, инвестиций?
- Начнем с того, что Республика Корея не присоединилась ни к каким санкциям, которые заявлены странами Запада. Официальная позиция: Россия для Кореи - очень важный сосед, с которым нас связывают десятилетия добрых отношений и планы нашей страны по интеграции в евроазиатское пространство.
Если говорить об основных экономических партнерах в АТР, то мы видим, что политический кризис существенно укрепляет отношения России и КНР, которые приступили к реализации крупнейшего совместного энергетического проекта. При этом есть определенный спад в сотрудничестве с Японией: на потребительском уровне это сокращение импорта подержанной автотехники. Давление на эту сферу торговли началось давно, и периодически возникают разговоры об отмене правого руля. Некоторая заминка, как мне представляется, наметилась и на инвестиционном направлении. Япония идет в русле политики США и стран Запада, направленной на санкции против экономики России. Здесь контакты идут по ниспадающей.
Республика Корея для Дальнего Востока - больше импортер, где главная статья - энергоресурсы, в отношении которых есть многолетние договоры поставок. Главная статья корейского экспорта - продукция автопрома. Здесь резких изменений не наблюдается, хотя, безусловно, тенденция к сокращению экспорта наметилась, но связана она главным образом с ростом курса доллара и падением потребительского спроса. Но здесь нужно отметить и тот факт, что объем экспорта невелик.
С другой стороны, на фоне санкций может существенно вырасти интерес российского бизнеса к продукции РК. Мы готовы осуществлять поставки оборудования, технологий для крупных проектов, которые планируются в регионе.
Что касается инвестиций, то они и раньше не были особенно существенными, и на сегодняшний день их объем пока не растет, и этому есть масса причин. - Тем не менее целый ряд корейских проектов на Дальнем Востоке на слуху. В частности, производство во Владивостоке компанией «Соллерс - Дальний Восток» автомобилей SsangYong. Именно с сотрудничества с корейским автопромом началось создание автомобильного кластера, который недавно получил статус особой экономической зоны.
- Но это не были прямые инвестиции. В отличие от японских компаний (Mazda, Тоyota) корейский автобизнес не создавал с «Соллерсом» совместной компании. SsangYong выступает поставщиком комплектующих, российская компания сама создала предприятие в Корее, которое занимается комплектацией и логистикой поставок. Конечно, если в рамках ОЭЗ будут созданы условия, позволяющие с очевидной выгодой организовывать здесь производства, корейский бизнес будет внимательно эти возможности изучать. Но у него большая настороженность, слишком много отрицательного опыта инвестирования на Дальнем Востоке. - Вы хотите сказать о ставшем образцом этого самого негативного опыта заводе Hyundai Electrosystems…
- Не только; если вы помните, несколько лет назад корейский концерн DSME был готов участвовать в создании в Большом Камне современной судостроительной верфи, были подписаны необходимые договоры, понесены определенные траты на проектные работы. Но проект не состоялся, и эта тема, похоже, на сегодняшний день не имеет ясной перспективы.
А Hyundai Electrosystems, в торжественной обстановке открытый год назад под Артемом, вообще служит предостережением корейским инвесторам. Завод, построенный в партнерстве и под потребности Федеральной сетевой компании (ФСК), так и не заработал. Единственный его потребитель ФСК выбрал поставки готовой продукции из-за рубежа, она оказалась дешевле. Таможенные пошлины на комплектующие оказались выше, высокая цена энергетики (все просьбы руководства завода о льготах оказались неуслышанными региональной властью) - свое дело сделали. Предприятие стоит, этот вопрос поставлен уже на самом высоком уровне - полпреда президента РФ, министра Минвостокразвития, - но время идет, и ничего не меняется. Хотя разговоров об особом инвестиционном климате в регионе, заботе об инвесторе много.
В связи с этим нельзя сказать, что корейские предприниматели сегодня стоят в активной инвестиционной позиции относительно Дальнего Востока. Приходится признать, что для них это пока зона рискованных инвестиций. Эти риски должны понижать правительства наших стран и государственные организации. Что и происходит; чтобы активизировать процессы инвестиций, активно работают Минвостокразвития и корейские государственные учреждения. Это встречное движение. - В чем здесь роль КОТРА? Эта организация в России уже давно, что меняется в ее работе?
- КОТРА при поддержке Министерства стратегического планирования и финансов Республики Корея уже второй год проводит программу по изучению инвестиционных условий и проектов для сотрудничества в регионах Дальнего Востока. KSB (Knowledge Sharing Program) получила государственный грант на проведение подобных исследований и организацию обмена опытом по привлечению инвестиций. В прошлом году такая работа шла в Приморье, по ее итогам администрации региона был предоставлен обстоятельный отчет, в котором содержались рекомендации по улучшению инвестклимата. И знаю, что многие из них были очень положительно восприняты и нашли отражение в программах.
В этом году такая работа идет уже в четырех регионах - в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. - В каких сферах локализуется интерес?
- Независимо друг от друга президент РК и президент России выступили с евразийскими инициативами. Для Кореи ключевая задача - интеграция нашей страны в Евразию, активизация взаимодействия в том числе между двумя Кореями и Россией посредством крупных инфраструктурных проектов. Это транскорейский газопровод, железная дорога, развитие портовой инфраструктуры. Не случайно одну из наиболее активных позиций здесь занимает Министерство рыбной промышленности и морского транспорта РК, представители которого недавно побывали во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском. Недавно Дальний Восток посетили представители Корейского экспортно-импортного банка (Korea Eximbank).
Интерес представляют и такие перспективные проекты, как развитие Северного морского пути. Мы недавно побывали на инвестиционной конференции на Камчатке, где шла речь о портовых проектах в рамках развития СМП. Но это такая стратегическая перспектива, пока конкретных проектов в этом плане нет. - Ожидается, что уже в этом году будет принят закон о территориях опережающего развития, которые создадут на Дальнем Востоке «оазис» для инвесторов. На ваш взгляд, какие производства могли бы там получить прописку с ориентацией на сбыт своей продукции на внешних рынках, в частности, на корейском?
- В настоящий момент для региона это крайне важная тема. Любой инвестор приходит на территорию только из соображений получения на ней прибыли. На чем сегодня можно заработать - добыче полезных ископаемых? Для любого производства важен рынок сбыта, конкурентные условия по налогам, затратам на трудовые ресурсы, наличие инфраструктуры. Нельзя с нуля строить производства в чистом поле, вряд ли это будет эффективно.
Еще раз повторюсь, бизнес пойдет туда, где есть условия и выгода, поэтому их нужно быстрее создавать. Этого ждали после проведения во Владивостоке саммита АТЭС, в 2013 году визиты корейского бизнеса на Дальний Восток были более активными, были определенные ожидания. Но они увидели, что пока здесь с точки зрения инвестклимата ничего не поменялось. Получается, что время немного упущено. Хорошие результаты можно было бы получить, если бы к строительству объектов в рамках подготовки к саммиту больше были бы привлечены иностранные, в нашем случае корейские, подрядчики. Они бы уже закрепились на этой территории, получили опыт и деловой авторитет.
Но и сегодня шансов много. Мы видим целый ряд проектов, хотя принятие решений затягивается, пока нет определенного видения, как они будут вписываться в проекты ТОР. Но будем совместными усилиями искать пути для инвестиционного сотрудничества.
Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.