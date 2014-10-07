Корейский бизнес по-прежнему не доволен инвестиционным климатом в Приморье

Интерес представляют и такие перспективные проекты, как развитие Северного морского пути. Мы недавно побывали на инвестиционной конференции на Камчатке, где шла речь о портовых проектах в рамках развития СМП. Но это такая стратегическая перспектива, пока конкретных проектов в этом плане нет. - Ожидается, что уже в этом году будет принят закон о территориях опережающего развития, которые создадут на Дальнем Востоке «оазис» для инвесторов. На ваш взгляд, какие производства могли бы там получить прописку с ориентацией на сбыт своей продукции на внешних рынках, в частности, на корейском?