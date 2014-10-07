Народ и бизнес предлагается столкнуть лбами. В судах

Как часто с каждым из нас случалось, пишет «РГ», в разных продуктовых магазинах за один и тот же товар нам предлагают заплатить разные суммы. Причем в соседнем супермаркете он может стоить в разы дороже. Также нередки ситуации, когда тот или иной банк, несмотря на наше стабильное финансовое положение и постоянный доход, необоснованно отказывает нам в кредите. А непонятные способы расчета сумм, подлежащих уплате за электроэнергию и услуги ЖКХ, вообще уже стали притчей во языцех. По замыслу ФАС, компании продуктового ритейла, энергетики и банки будут вынуждены раскошелиться, и их деньги пойдут не в госказну, а напрямую в наши карманы. С жалобами на цены идите в суд