Путин подписал закон об увеличении налога на недвижимость

Торговые и административно-деловые центры, офисы, торговые объекты и объекты общепита будут облагаться налогом по ставке 2% от их кадастровой стоимости. По этой же ставке будут облагаться объекты стоимостью выше 300 млн руб., причем налоговую ставку для этой категории объектов муниципалитеты изменить не смогут, и льготы для этой категории также не предусмотрены.