Путин подписал закон об увеличении налога на недвижимость

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому налог на имущество россиян будет рассчитываться исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости недвижимости – текст закона опубликован на Едином портале правовой информации. Новый порядок будет вступать в силу постепенно, законодатели ввели переходный период до 1 января 2020 года.
Для жилых помещений ставка налога составит 0,1% от их кадастровой стоимости. При этом муниципалитеты могут повышать базовую ставку налога до 0,3% или понижать ее до нуля.
При этом налоговая база для квартир будет исчисляться путем вычитания из кадастровой стоимости всей квартиры стоимости 20 кв. м общей площади этой квартиры. Для жилых домов уменьшение налоговой базы будет равно стоимости 50 кв. м. Владельцы комнат смогут уменьшить попадающую под налогообложение сумму на стоимость 10 кв. м этой комнаты.
Действующие сейчас налоговые льготы сохранятся, однако льготник сможет воспользоваться «скидкой» только при расчете налога для одного объекта из каждой категории. Закон дает льготнику право самому выбрать объект, в отношении которого будут действовать льготы.
Торговые и административно-деловые центры, офисы, торговые объекты и объекты общепита будут облагаться налогом по ставке 2% от их кадастровой стоимости. По этой же ставке будут облагаться объекты стоимостью выше 300 млн руб., причем налоговую ставку для этой категории объектов муниципалитеты изменить не смогут, и льготы для этой категории также не предусмотрены.
Прочие объекты будут облагаться налогом по ставке 0,5%. При этом если в состав единого комплекса недвижимости входит хотя бы одно жилое помещение, то для вычисления налоговой базы для такого комплекса из его кадастровой стоимости будет вычитаться 1 млн руб.
Во время переходного периода, который закончится 1 января 2010 года, субъекты РФ могут продолжать использовать инвентаризационную стоимость для расчета налога. Дату перехода на новый порядок расчета налога субъекты выбирают самостоятельно.
ZRPRESS.RU, Владивосток.