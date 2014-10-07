"Ростелеком" покрывает дальневосточную столицу "оптикой"

Ранее исполнительный директор ОАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом Наталья БРАТЧИКОВА сообщила, что оператор намерен до конца 2018 года довести долю абонентов широкополосного доступа в Интернет, подключенных по оптоволоконным сетям, до 64% от совокупной абонентской базы ШПД. По итогам III квартала 2013 года этот показатель составлял лишь 36%: 3,5 млн из 9,8 млн абонентов были подключены по оптоволокну, остальные - по устаревшей «медной» технологии ADSL.