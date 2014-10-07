В Приморье стартовала "Торговая марка года - 2014"

Приморская торгово-промышленная палата при поддержке администрации Приморского края и администрации г. Владивостока в 13-й раз проводит региональный конкурс «Торговая марка года - 2014» в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг. В этом году он организован вместе с Дальневосточной торгово-промышленной палатой и проходит одновременно на территории Приморья и Хабаровского края.
Для проведения конкурса создан новый сайт - branddv.ru (для удобства приморских участников сайт www.primbrand также активен с переадресацией на дальневосточный сайт). На данный момент уже зарегистрировалось уже более 30 участников, в т.ч. «Зеленые листья», «Планета Витаминов», «Ратимир», «Доброе Дело», «Михайловский бройлер», «Хабаровский бройлер», «Родимая сторонка», КВЭН, вода «Монастырская», сеть супермаркетов «5+», сеть ресторанов японской кухни «Токио», ВЛ-Лоджистик, Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии, фитнес-клуб «Геометрия by World Class», «Карнавал», «Рекламные сувениры», «Мир Упаковки», торговый дом «Пасифик», группа компаний «Континент», хабаровский интернет-магазин «Хабляля», группа компаний «Капитал-Информ» и другие.
Приглашаем компании Дальнего Востока к регистрации, а жителей - к голосованию на сайте за любимые бренды! И напоминаем, что «Торговая марка года» - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака конкурса в рекламных целях, размещения его на товаре и упаковке.
Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.