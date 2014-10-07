В Приморье стартовала "Торговая марка года - 2014"

Приморская торгово-промышленная палата при поддержке администрации Приморского края и администрации г. Владивостока в 13-й раз проводит региональный конкурс «Торговая марка года - 2014» в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг. В этом году он организован вместе с Дальневосточной торгово-промышленной палатой и проходит одновременно на территории Приморья и Хабаровского края.