В Приморском крае откроют институт Гёте

Одной из главных задач, которую выделили участники рабочей встречи, стало открытие института Гете во Владивостоке. Вольф-Хеннинг Йоахим Грундис намерен обсудить этот вопрос с послом Германии в России Рюдигером фон Фричем, который на следующей неделе посетит Приморский край с официальным визитом.