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В Приморском крае откроют институт Гёте

7 октября 2014, 14:23
Институт Гёте планируют открыть во Владивостоке.

Институт Гёте планируют открыть во Владивостоке. Этот вопрос обсудят с послом Германии в России Рюдигером фон ФРИЧЕМ, который в ближайщие дни посетит приморскую столицу.

План мероприятий, направленных на поддержку российско-германского сотрудничества, обсудили директор департамента культуры Приморья Анна АЛЕКО и региональный уполномоченный посольства ФРГ по Дальнему Востоку Вольф-Хеннинг Йоахим ГРУНДИС, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Визит г-на Грундиса в Приморье проходит в рамках Дней немецкой культуры, организованных генеральным консульством Германии во Владивостоке.

«Только культура во все времена была и остается базовой составляющей укрепления дружбы народов. Мероприятия, которые проходят в эти дни, смогут показать, как бывшие противники смогли стать друзьями», - заявил Грундис.

Одной из главных задач, которую выделили участники рабочей встречи, стало открытие института Гете во Владивостоке. Вольф-Хеннинг Йоахим Грундис намерен обсудить этот вопрос с послом Германии в России Рюдигером фон Фричем, который на следующей неделе посетит Приморский край с официальным визитом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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