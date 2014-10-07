В Приморском крае откроют институт Гёте

Институт Гёте планируют открыть во Владивостоке. Этот вопрос обсудят с послом Германии в России Рюдигером фон ФРИЧЕМ, который в ближайщие дни посетит приморскую столицу.
План мероприятий, направленных на поддержку российско-германского сотрудничества, обсудили директор департамента культуры Приморья Анна АЛЕКО и региональный уполномоченный посольства ФРГ по Дальнему Востоку Вольф-Хеннинг Йоахим ГРУНДИС, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Визит г-на Грундиса в Приморье проходит в рамках Дней немецкой культуры, организованных генеральным консульством Германии во Владивостоке.
«Только культура во все времена была и остается базовой составляющей укрепления дружбы народов. Мероприятия, которые проходят в эти дни, смогут показать, как бывшие противники смогли стать друзьями», - заявил Грундис.
Одной из главных задач, которую выделили участники рабочей встречи, стало открытие института Гете во Владивостоке. Вольф-Хеннинг Йоахим Грундис намерен обсудить этот вопрос с послом Германии в России Рюдигером фон Фричем, который на следующей неделе посетит Приморский край с официальным визитом.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.