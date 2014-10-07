В России запретили вечерние и ночные митинги и пикеты

Президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.
Тем самым глава государства ограничил время проведения публичных акций в стране с 07.00 до 20.00 по местному времени.
Исключение делается для публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, и публичных мероприятий культурного содержания. Ранее митинги можно было проводить до 23.00.
Напомним, в июле Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил организации и проведения публичных мероприятий. "Рецидивистам" грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей. Статья также предусматривает в качестве альтернативы наказание обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
ZRPRESS.RU, Владивосток.