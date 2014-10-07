В России запретили вечерние и ночные митинги и пикеты

Напомним, в июле Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил организации и проведения публичных мероприятий. "Рецидивистам" грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей. Статья также предусматривает в качестве альтернативы наказание обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.