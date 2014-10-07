zr.media
ГлавноеВсе новости

В России запретили вечерние и ночные митинги и пикеты

7 октября 2014, 11:52
За "сборища" после 20 вечера грозит уголовная ответственность
Сюжет
В России

Президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Соответствующий закон размещен на официальном портале правовой информации в понедельник.

Тем самым глава государства ограничил время проведения публичных акций в стране с 07.00 до 20.00 по местному времени.

Исключение делается для публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, и публичных мероприятий культурного содержания. Ранее митинги можно было проводить до 23.00.

Напомним, в июле Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за неоднократные нарушения правил организации и проведения публичных мероприятий. "Рецидивистам" грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей. Статья также предусматривает в качестве альтернативы наказание обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Одиночный пикет#Согласованный митинг#Несанкционированные митинги#Несогласованный митинг#Пикет#Митинг#Митинг без уведомления#В России#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56