В течение недели цены на мясо птицы в Приморье стабилизируются

Местным производителям продукции дали неделю на то, чтобы стабилизировать цены на мясо птицы. Таков итог прошедшего 6 октября заседания рабочей группы по вопросу «О ценах на мясо птицы на потребительском рынке края», сообщает www.primorsky.ru. За одним столом собрались вице-губернатор края Сергей Сидоренко, представители УФАС, департамента лицензирования и торговли, местных производителей. Сергей Сидоренко открыл совещание, отметив, что эксперты не видят реальных предпосылок для роста цен на мясо птицы. «Эмбарго на ввоз импортных продуктов действует не первый день. И некоторое импортозамещение уже произошло. Так что причин для скачка цен на продукты нет. По мнению экспертов, колебания цен на рынке могут происходить теперь только из-за соотношения стоимости рубля и доллара», - подчеркнул Сергей Сидоренко. По словам директора департамента лицензирования и торговли Елены Коваль, основную часть продукции на рынок поставляют три производителя: «Амурский бройлер», «Приосколье» и «Михайловский бройлер». «Мы постоянно мониторим и анализируем цены на продукцию. По состоянию на 6 октября ситуация такая: тушка курицы от «Амурского бройлера» стоит до 120,56 руб., от «Приосколье» - до 142 руб., от «Михайловского бройлера» - до 136 руб. Наименьшая цена поставки у «Амурского бройлера» и «Приосколья», - отметила Елена Коваль. Сергей Сидоренко отметил, что местным компаниям стоило бы задуматься о здоровой конкуренции путем снижения цены. «Сейчас есть возможность наполнять рынок местной продукцией и развиваться», - отметил вице-губернатор. По словам представителя УФАС Юрия Кирсенко, его ведомство завело антимономольное дело против местного производителя – «Михайловского бройлера». «В отношении «Михайловского бройлера» принято решение возбудить дело по признакам нарушения закона, проявившегося в необоснованном повышении цен на мясо птицы. За это нарушителю грозит крупный штраф», - подчеркнул Юрий Кирсенко. Заместитель генерального директора ЗАО «Михайловский бройлер» Олег Мамаев не отрицает, что повышение цен было, но связывает это с естественными причинами. «Повышение цен было постепенным, а не в последние месяцы. К сентябрю мы достигли нормальной стоимости продукции, чтобы частично закрыть провальный экономически 2013 год. С 22 сентября цены у нас не менялись», - рассказал он. В конце заседания члены рабочей группы пришли к соглашению – в течение недели стабилизировать цены на мясо птицы в Приморье. «Нам просто необходимо стабилизировать цены. Мы должны думать в первую очередь о собственных потребителях», - отметил Сергей Сидоренко.