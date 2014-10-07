Во Владивостоке состоится Дальневосточная нефтегазовая торгово-транспортная конференция

Особое внимание будет уделено нефтегазовому комплексу Дальнего Востока России; сотрудничеству в нефтегазовом секторе России, Китая и стран Центральной Азии; рынкам нефти, газа и нефтепродуктов Японии, Кореи, Индонезии, Малайзии, Филиппин, а также республике Казахстан как одному из наиболее значимых энергетических партнеров КНР.