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Во Владивостоке состоится Дальневосточная нефтегазовая торгово-транспортная конференция

7 октября 2014, 14:43
Конференция представит информацию о состоянии нефтегазовой индустрии Дальневосточного региона, осветит конъюнктуру рынков нефти, газа и нефтепродуктов АТР.

В Дальневосточной нефтегазовой торгово-транспортной конференции примут участие представители отраслевых министерств и ведомств стран региона, крупнейших государственных и частных нефтегазовых компаний, торговых компаний, операторов нефте- и газотранспортных трубопроводных систем, судовладельцев, железнодорожников, нефтеналивных терминалов, коммерческих и банковских структур, работающих в нефтегазовом секторе стран АТР.

Участие в конференции подтвердили представители компаний и государственных организаций: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, ФГУ «Дирекция госзаказчика программ развития морского транспорта», губернатор Приморского края, мэр Владивостока, Дальневосточный банк, Reuters, «Газпром нефть», «Марин Бункер», SGS, «Первая грузовая компания», «Сургутнефтегаз», РЖД, СИБУР, «ТрансОйл», Институт энергетики и финансов РФ, Деловой клуб ШОС, ЕБРР, «Сибирская газовая компания», «Премиум-Трейд», «Владивостоквнештранс», AVG Capital Partners и др.

Конференция представит информацию о состоянии нефтегазовой индустрии Дальневосточного региона, осветит конъюнктуру рынков нефти, газа и нефтепродуктов АТР, специфики экспорта нефти и нефтепродуктов из российского Дальнего Востока, основных экспортных и транзитных маршрутов, транспортной инфраструктуры, перспектив их развития.

Особое внимание будет уделено нефтегазовому комплексу Дальнего Востока России; сотрудничеству в нефтегазовом секторе России, Китая и стран Центральной Азии; рынкам нефти, газа и нефтепродуктов Японии, Кореи, Индонезии, Малайзии, Филиппин, а также республике Казахстан как одному из наиболее значимых энергетических партнеров КНР.

Дальневосточная нефтегазовая торгово-транспортная конференция - новый формат проводившегося на протяжении 8 лет ежегодного Российско-Китайско-Казахстанского нефтегазового форума. Организатором форума выступает британская компания Confidence Capital.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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