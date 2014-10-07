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Японские истребители поднялись на перехват российского военного самолета

7 октября 2014, 10:00
Фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел над акваторией Японского моря вдоль восточного побережья и напугал японцев с острова Хонсю

Истребители воздушных сил самообороны Японии были подняты на перехват российского военного самолета, который приблизился к воздушному пространству страны, сообщили в японском министерстве обороны.

По данным ведомства, российский фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел над акваторией Японского моря вдоль восточного побережья острова Хонсю, после чего развернулся в районе полуострова Ното и проследовал в обратном направлении.

Как отметили в Минобороны Японии, нарушения воздушного пространства страны со стороны российского самолета зафиксировано не было.

Япония регулярно заявляет о полетах российских военных самолетов якобы в непосредственной близости от своих воздушных границ. В апреле, по данным Японского оборонного ведомства, истребители страны целых семь раз за десять дней вылетали на перехват российских военных самолетов. Как правило, в роли объектов "перехвата" выступают противолодочные самолеты РФ - Ил-38 и Ту-142, которые выполняют рутинные тренировочные полеты над акваториями Охотского и Японского морей.

Последний раз, по данным ТАСС, подобный эпизод произошел в конце августа - тогда японских истребителей потревожили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, пролетевшие над Японским морем. Заявляя о каждом таком эпизоде, японское Минобороны подчеркивает, что нарушения воздушных границ не было.

Су-24 - фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, который может выполнять боевые задачи на малой высоте со сверхзвуковой скоростью, в том числе огибая рельеф местности. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов. В настоящее время заменяется новейшим многофункциональным авиационным боевым комплексом Су-34.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Минобороны#Дальний Восток#Происшествия
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