Японские истребители поднялись на перехват российского военного самолета

Япония регулярно заявляет о полетах российских военных самолетов якобы в непосредственной близости от своих воздушных границ. В апреле, по данным Японского оборонного ведомства, истребители страны целых семь раз за десять дней вылетали на перехват российских военных самолетов. Как правило, в роли объектов "перехвата" выступают противолодочные самолеты РФ - Ил-38 и Ту-142, которые выполняют рутинные тренировочные полеты над акваториями Охотского и Японского морей.