Всероссийское региональное роуд-шоу мобильных технологий Samsung добралось до Владивостока

С 10 сентября по 28 октября компания Samsung Electronics провела серию региональных презентаций своих главных мобильных новинок 2014 года – ежегодное Всероссийское региональное роуд-шоу мобильных технологий Samsung. 28 октября в рамках этого мероприятия Samsung представила новые устройства во Владивостоке.
Самая главная новинка сезона, которая была представлена в начале сентября в Берлине на международной выставке IFA 2014 — смартфон Samsung GALAXY Note 4. Это настоящий помощник для делового человека. Смартфон не только оснащен множеством функций, таких как фронтальная камера, позволяющая захватить картинку на 120 градусов, полным пакетом Office и уникальной системой техподдержки, но и батареей повышенной емкости, которая в случае необходимости сможет поддерживать ваш смартфон в работающем режиме в 2, а то и в 3 раза дольше обычного.
«Samsung никогда не останавливается в поисках инновационных решений, основанных на самых последних тенденциях и меняющихся потребительских запросах – и поэтому прочно удерживает свои лидирующие позиции на глобальном рынке мобильных технологий, в том числе и в России», – отметил Джей Сул Ю, вице-президент департамента потребительской электроники компании Samsung Electronics в России. – За счет своей географической протяженности Россия – это совершенно особенный рынок для компании Samsung, поэтому данный формат региональных презентаций является для нас очень важным мероприятием, направленным главным образом на то, чтобы оказать поддержку нашим региональным партнерам».
Samsung также представила множество других ключевых новинок, включая революционный планшет Samsung GALAXY Tab S. Мощный, но при этом тонкий и очень легкий, он стал первым и единственным в своем классе планшетом, оснащенным уникальным адаптивным экраном Super AMOLED.
Среди новейших мобильных устройств компании Samsung – флагманский смартфон Samsung GALAXY ALPHA, который воплотил в себе совершенно новый подход компании к дизайну своих мобильных устройств, а также модель Samsung GALAXY ALPHA, которая отличается утонченным дизайном, тщательно разработанной конструкцией компактного и приятного на ощупь корпуса толщиной всего 6,7 мм, изысканной металлической рамкой и передовыми функциями смартфонов поколения GALAXY.
Смартфон Samsung GALAXY ALPHA обещает стать лидером продаж в этом сезоне. Эта модель отличается утонченным дизайном, тщательно разработанной конструкцией компактного и приятного на ощупь корпуса толщиной всего 6,7 мм, изысканной металлической рамкой и техническими преимуществами и передовыми функциями смартфонов поколения GALAXY.
Еще одна инновационная новинка в центре внимания регионального роуд-шоу – уникальный смартфон Samsung GALAXY K Zoom, который стал первым на рынке гибридом смартфона и полноценной камеры с 10х оптическим зумом в столь компактном корпусе.
«Уникальность Samsung заключается в том, что компания имеет собственные производства и центры разработки во многих технологических областях: это и чипы памяти, и источники питания (аккумуляторы), и ЖК-экраны и многое другое, – говорит Аркадий Граф, глава Samsung Mobile Russia. – Уделяя повышенное внимание новым разработкам, Samsung использует последние технологии, которые позволяют создавать действительно передовые продукты, опережающие время. Один из таких примеров – смартфон Samsung GALAXY Note 4 – устройство, которое по своим техническим характеристикам, программным возможностям, дизайну и материалам корпуса на голову опережает конкурентов. Тем более, когда мы говорим о модели Note 4 Edge с экраном, «перетекающим» на боковую грань. ЖК-экраны – это как раз то направление, где стоит ждать «прорыва». Различные варианты использования гибких экранов откроют большой простор для экспериментов с форм-факторами мобильных устройств».
Samsung также продемонстрировала всю линейку носимых устройств – стильные и функциональные аксессуары Samsung Gear S, Samsung Gear Circle и Samsung Gear Live.
Помимо презентации мобильных устройств, во Владивостоке состоится конкурс «Tab S Challenge», в котором может поучаствовать широкая публика, посетители торговых центров и магазинов электроники. Участникам этого конкурса предложено отличить Samsung GALAXY Tab S от моделей других производителей планшетов. Подсказка: Samsung GALAXY Tab S будет выгодно отличаться на фоне конкурентов благодаря яркому и красочному Super AMOLED экрану, компактным габаритам, а также инновациоционным функциям, таким как многозадачность и сканнер отпечатка пальцев. Победители, которые правильно угадают устройство Samsung, при покупке инновационного планшета последнего поколения, получат в подарок модный чехол.
Рекомендованная цена новинок на российском рынке: Samsung GALAXY Note 4 – 34 990 рублей, Samsung GALAXY Tab S – от 19 990 до 26 990 рублей, Samsung GALAXY Alpha – 24 990 рублей, Samsung GALAXY K Zoom – 24 990 рублей.