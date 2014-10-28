Всероссийское региональное роуд-шоу мобильных технологий Samsung добралось до Владивостока

«Уникальность Samsung заключается в том, что компания имеет собственные производства и центры разработки во многих технологических областях: это и чипы памяти, и источники питания (аккумуляторы), и ЖК-экраны и многое другое, – говорит Аркадий Граф, глава Samsung Mobile Russia. – Уделяя повышенное внимание новым разработкам, Samsung использует последние технологии, которые позволяют создавать действительно передовые продукты, опережающие время. Один из таких примеров – смартфон Samsung GALAXY Note 4 – устройство, которое по своим техническим характеристикам, программным возможностям, дизайну и материалам корпуса на голову опережает конкурентов. Тем более, когда мы говорим о модели Note 4 Edge с экраном, «перетекающим» на боковую грань. ЖК-экраны – это как раз то направление, где стоит ждать «прорыва». Различные варианты использования гибких экранов откроют большой простор для экспериментов с форм-факторами мобильных устройств».