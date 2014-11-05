На выставке в Лейпциге появятся работы приморских реставраторов

Самих же приморцев эта выставка привлекла тем, что на ней есть многое стоящего того, чтобы почерпнуть для практики реставрации. Здесь будут рассмотрены важные тематические вопросы, актуальные для современного европейского рынка реставрации и защиты культурных памятников, показаны современные технологии реставрации и модели финансирования памятников архитектуры, а также влияние архитектурной и исторической составляющей на инвестиционную привлекательность территорий современных европейских мегаполисов. Будет так же представлена и мировая практика сохранения зданий в хорошем состоянии. Все это затем может быть опробовано на приморских зданиях и сооружениях.