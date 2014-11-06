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Роспотребнадзор ограничил поставки колбасы из ЕС из-за сибирской язвы

6 ноября 2014, 15:15
Инфицированная продукция из говядины была обнаружена в магазинах Германии

Роспотребнадзор ограничил поставки говяжьих колбас, жаркого и гуляша из Бельгии, Дании, Словакии, Франции, Италии, Нидерландов, Португалии, Испании, Швеции, Польши и Германии.

Данное решение принято в связи с тем, что в нескольких супермаркетах, мясных магазинах и на оптовых предприятиях по всей Германии были обнаружены колбасы, жаркое и гуляш из говядины, зараженной сибирской язвой.

По информации Роспотребнадзора, инфицированное мясо впервые было обнаружено на ферме в Словакии. Позднее зараженное мясо и продукция из него поставлялись в Бельгию, Данию, Францию, Италию, Нидерланды, Португалию, Испанию, Швецию. Подтвержденных случаев заражения людей сибирской язвой от употребления указанной продукции не зарегистрировано.

«Роспотребнадзором усилен надзор за данным видом продукции, принимаются меры по ее недопущению на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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