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У самолета при посадке отказал двигатель из-за удара молнии

6 ноября 2014, 16:02
Не смотря на это, аварийная посадка прошла успешно

В пассажирский самолет ATR 72 при заходе на посадку в римском аэропорту имени Леонардо да Винчи ударила молния. В результате самолет, выполнявший рейс из города Анкона, совершил посадку с одним из двух работающих двигателей, сообщает итальянское агентство Ansa.

Находившие на борту люди испытали «немало страха», но никто из 51 пассажира и члена экипажа не пострадал.

Как только пилот обнаружил, что один из двигателей отказал, он немедленно связался с диспетчерами, запросив аварийную посадку. Командиру судна удалось совершить посадку без проблем. На случай необходимости недалеко от взлетно-посадочной полосы уже дежурили машины скорой помощи и пожарной охраны.

Сейчас в Италии бушует стихия - сильные ветра с грозами. На части территории страны объявлено штормовое предупреждение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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