У самолета при посадке отказал двигатель из-за удара молнии

Как только пилот обнаружил, что один из двигателей отказал, он немедленно связался с диспетчерами, запросив аварийную посадку. Командиру судна удалось совершить посадку без проблем. На случай необходимости недалеко от взлетно-посадочной полосы уже дежурили машины скорой помощи и пожарной охраны.