В Приморье делается все возможное для того, чтобы сдерживать необоснованный рост цен

Продолжается и реализация эффективных проектов в области молочного животноводства. В ближайшее время в крае будет построены группы из трех и двух свинокомплексов на 1800 и 1200 голов соответственно. А также созданы малые семейные фермы с полным уровнем механизации, 19 из них уже находятся в стадии строительства. Эти меры позволят в течение четырех лет двое повысить уровень самообеспеченности молоком. Сегодня этот показатель составляет около 30 процентов.