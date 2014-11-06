В России хотят запретить курение лицам моложе 21 года

— У нас в стране всегда очень жесткие запреты, но также и много способов их обойти. Боюсь, что эта благая инициатива может оказаться неэффективной: просто в молодежных компаниях будет появляться лицо постарше, которое будет добывать всё необходимое. Хотя должен отметить, что некоторые нормы все-таки работают, — сказал он. — Когда в Московской области запретили продажу алкоголя после 9 часов вечера, количество желающих устраивать длительные алкогольные вечеринки сократилось. Что же касается табака, то надо принять во внимание, что поколение отцов и само порой не настроено правильно позиционировать табакокурение для детей, существуют отдельные случаи, когда дети приходят в школу со справками от родителей, где говорится, что родитель не против, чтобы чадо курило.