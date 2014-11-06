Владимир Миклушевский укрепил позиции в рейтинге влияния глав регионов

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в октябре укрепил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России.
По мнению экспертов, он уверено сохраняет «сильное влияние» в регионе, в рейтинге глава Приморья занимает 22 место из 85. Только две строчки отделяют Владимира Миклушевского от позиции «Очень сильное влияние».
По сравнению с сентябрем, позиция Владимира Миклушевского выросла на 4 пункта. В прошлом месяце он занимал 26 строчку рейтинга.
Отметим, экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных глав регионов России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Первую строчку рейтинга в октябре традиционно занимает мэр Москвы Сергей Собянин. На втором месте – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на третьем – губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ZRPRESS.RU, Владивосток.