Вокруг Земли летает поддельная Луна

Камеры, установленные на МКС, на днях зафиксировали странный объект на орбите нашей планеты. Он сильно напоминает ее естественный спутник - Луну. Тем не менее, Луна движется по четкой траектории, а ее двойник то исчезает, то вновь появляется. Иногда он даже останавливается, сообщает портал Новости Регионов и другие СМИ.