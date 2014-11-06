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Вокруг Земли летает поддельная Луна

6 ноября 2014, 14:50
Скорее всего это – корабль инопланетян

Камеры, установленные на МКС, на днях зафиксировали странный объект на орбите нашей планеты. Он сильно напоминает ее естественный спутник - Луну. Тем не менее, Луна движется по четкой траектории, а ее двойник то исчезает, то вновь появляется. Иногда он даже останавливается, сообщает портал Новости Регионов и другие СМИ.

Данный объект уже назвали кораблем пришельцев, имитирующим форму Луны. Это заключение было сделано тогда, когда уфологи обработали видео со станции. Считается, что поддельная Луна создана пришельцами для изучения Земли.

За космической станцией инопланетян продолжается наблюдение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Спутник#В мире#Происшествия
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