3 600 аграриев предлагают приморцам продукцию по приемлемым ценам

«Я на этой ярмарке в первый раз. Решила прийти, потому что уже завтра пройдет последняя в этом году ярмарка. Сразу много чего купила: муку, яйца, копченую рыбу, овощи и мясную продукцию. Начинаю постепенно закупаться к предстоящим праздникам», - добавила она.