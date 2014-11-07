3 600 аграриев предлагают приморцам продукцию по приемлемым ценам

В настоящее время в Приморье во всех муниципальных образованиях работают сельскохозяйственные ярмарки. Всего постоянно действуют 107 ярмарок, на которых торговые места предоставлены 3 600 участникам. Дополнительно по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского организована 31 специализированая ярмарка по продаже продовольственных товаров местного производства.
Здесь можно купить продукты на 15-20 процентов дешевле, чем в магазинах розничной сети. Продукция приморских аграриев по доступным ценам ежедневно привлекает на ярмарки сотни покупателей.
Ассортимент продукции на ярмарках разнообразен. Свежие овощи, рыба, мед, хлебобулочные изделия представлены на прилавках сельхозтоваропроизводителей. Многие покупатели отмечают, что приходят на ярмарку, потому что здесь можно купить сразу всё необходимое.
Как отметила жительница Приморья Мария, атмосфера ярмарки на центральной площади Владивостока располагает к покупкам.
«Я на этой ярмарке в первый раз. Решила прийти, потому что уже завтра пройдет последняя в этом году ярмарка. Сразу много чего купила: муку, яйца, копченую рыбу, овощи и мясную продукцию. Начинаю постепенно закупаться к предстоящим праздникам», - добавила она.
В условиях введения санкций многие приморцы стали чаще обращать внимание на товары местного производства. Постоянные покупатели отмечают, что продукты здесь всегда свежие и качественные.
«Каждую пятницу прихожу на ярмарку за дикоросами. Здесь можно купить свежие и качественные продукты по приемлемым ценам. Приморскому производителю полностью доверяю», - отмечает посетитель ярмарки Олег.
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, данные меры приняты в Приморье по Указу Президента РФ, постановления Правительства, а также методических рекомендаций Министерства промышленности и торговли, изданных в целях ограничения ввоза на территорию страны продовольственных товаров из стран Евросоюза и США.
Напомним, глава региона Владимир Миклушевский отметил, что сельскохозяйственные ярмарки – одна из мер сдерживания роста цен и дополнительный способ для фермеров реализовать продукцию.
«Наша задача – влиять административными мерами там, где мы видим недобросовестную конкуренцию, сговор, необоснованное применение наценок, стремление заработать на возникших сложностях. Своих граждан мы должны защищать. А рыночное регулирование заключаемся в проведении сельскохозяйственных ярмарок по всему краю. Так сельхозтоваропроизводители, работая без посредников, могут реализовывать продукцию местного производства по сниженным ценам», - отметил Губернатор Приморья.
По словам директора департамента лицензирования и торговли Елены Коваль, в Приморье прослеживается тенденция повышения спроса на товар местного производства.
«Мы обратились к главам всех муниципальных образований с предложением поддержать практику проведения сельскохозяйственных ярмарок. На них местные жители могут приобрести продукцию приморских аграриев по доступным ценам», - добавила она.
ZRPRESS.RU, Владивосток.