Баррель нефти снова подорожает до $177 только через 15 лет

Краткосрочные перспективы нефтяной конъюнктуры пока не ясны, признают в ОПЕК. «Это заботит всех», — сказал сегодня представитель Венесуэлы в ОПЕК Рафаэль Рамирез после встречи с министром нефти Саудовской Аравии. С начала года цена Brent снизилась на 25,1%. Стоимость барреля ОПЕК на этой неделе впервые за четыре года опустилась ниже отметки $80 и сейчас составляет $78,11 (данные Bloomberg). Пока неизвестно — это временное снижение или сдвиг фундаментальных факторов, говорил на прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Абдалла эль-Бадри. Надо внимательно оценить все факторы и подождать какое-то время, чтобы делать выводы, сказал он. Серьезных изменений в главных столпах спроса и предложения он пока не видит.