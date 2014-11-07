Чрезмерное употребление молока взрослыми людьми приводит к смерти – ученые

«В эксперименте приняли участие 45 тысяч женщин и 61 тысяча мужчин. В ходе исследований выяснилось, что молочный жир, вырабатываемый молоком, не выводится из организма взрослого человека, а просто оседает на стенках сосудов и разрушает их. Излишнее количество этого продукта может привести к быстрой закупорке сосудов и скорой смерти», – пишут на сайте источника.