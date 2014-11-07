Хоккей: "Адмирал" обыграл во Владивостоке минское "Динамо"

– Я думаю, что 40 минут была нормальная, интересная игра. "Адмирал" забивал голы первыми, но мы постоянно отыгрывались. Перед третьим периодом вопрос о победителе был открыт. Затем в течение минуты хозяева забросили быстрые два гола, и судьба матча была решена. Даже несмотря на то, что ребята сражались, было несколько моментов, мы не смогли забить голы и в очередной раз вернуться в игру.