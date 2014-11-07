Кабмин распределил гранты между регионами с эффективными губернаторами

Размеры грантов определяются пропорционально эффективности. Первые три места заняли Татарстан (216 миллионов рублей, или 4,5 миллиона долларов), Тюменская область (201 миллион рублей, или 4,3 миллиона долларов) в целом и входящая в ее состав Югра (191 миллион рублей, или около 4 миллионов долларов) отдельно. Несколько российских регионов (автономные округа) входят в состав других регионов, хотя в отношениях с федеральными властями все они равны.