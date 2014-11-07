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Ледокол FESCO успешно отработал в Арктике

7 ноября 2014, 11:24
В начале февраля 2015 года "Капитан Хлебников" выйдет в следующий рейс для работы по проекту "Сахалин-2"

В начале февраля 2015 года "Капитан Хлебников" выйдет в следующий рейс для работы по проекту "Сахалин-2"

Ледокол ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания транспортной группы FESCO) "Капитан Хлебников" завершил сопровождение проекта по изучению и освоению месторождений нефти и газа на шельфе Карского моря.

1 ноября ледокол вернулся в базовый порт Владивосток после работы в тайм-чартере ООО "Карморнефтегаз" (Karmorneftegaz SARL, компания-оператор в совместном предприятии "Роснефти" и ExxonMobil для работы в Карском море), сообщила пресс-служба пароходства.

Ледокол с 20 июля по 8 октября 2014 года выполнял функции судна ледовой защиты и разведки.

Привлечение ледокола было необходимо для защиты ото льда платформы West Alpha, которая осуществляла разведывательное бурение скважины "Университетская-1" на Восточно-Приновоземельском блоке месторождения.

"Капитан Хлебников" покинул Владивосток 20 июня 2014 года, до Карского моря шел по Северному морскому пути в сложных ледовых условиях с привлечением атомного ледокола.

Обратный переход с запада на восток "Капитан Хлебников" выполнил самостоятельно.

Рейс длился 134 дня, за это время было пройдено 24 066 морских миль.

В межрейсовый период на ледоколе будут проводиться плановые ремонтно-технические работы, смена экипажа, пополнение припасов и снабжения.

В начале февраля 2015 года "Капитан Хлебников" выйдет в следующий рейс для работы по проекту "Сахалин-2" (проводка танкеров и газовозов в заливе Анива и проливе Лаперуза).

Ледоколы ДВМП и прежде были заняты в нефтяных проектах - в частности, с 2000 года в таких проектах, как "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Однако к работе в западной части Арктики ледокольный флот FESCO привлекался впервые.

"Роснефть" и ExxonMobil в августе 2011 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море составит 66,7%, ExxonMobil - 33,3%."Роснефть" совместно с ExxonMobil в 2012 году провели комплекс геологоразведочных работ на трех Восточно-Приновоземельских участках.

В собственности FESCO находится флот, состоящий из судов различных типов, которые используются преимущественно линейно-логистическим дивизионом FESCO. Флот группы в настоящее время насчитывает 23 судна общим дедвейтом около 300 тыс. тонн. Также в управлении ДВМП находятся 4 ледокола.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

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