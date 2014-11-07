Ледокол FESCO успешно отработал в Арктике

"Роснефть" и ExxonMobil в августе 2011 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России, США и третьих странах. Соглашение предусматривает геологоразведку и освоение трех лицензионных участков "Роснефти" в Карском море (Восточно-Приновоземельские 1, 2 и 3) и Туапсинского лицензионного участка в Черном море. Доля участия "Роснефти" в проектах по освоению участков в Карском море и в Черном море составит 66,7%, ExxonMobil - 33,3%."Роснефть" совместно с ExxonMobil в 2012 году провели комплекс геологоразведочных работ на трех Восточно-Приновоземельских участках.