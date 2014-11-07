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На охоте в Якутии застрелен замначальника УФМС РФ по Москве

7 ноября 2014, 16:30
В него случайно выстрелил из ружья друг

Замначальника УФМС РФ по Москве Николай Азаров застрелен на охоте в Якутии. Об этом ТАСС 7 ноября сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что Азаров прибыл в Якутию с частным визитом. Во время охоты 5 ноября в местности Харыялах-Юрях в 30 км от села Улахан-Ан Хангаласского района республики произошел несчастный случай. Друг Азарова, руководитель строительной фирмы "МСИТИ-Девелопмент" Армен Закарян случайно произвел выстрел из ружья в салоне автомобиля, где находился замглавы столичного УФМС. От полученного ранения Азаров умер на месте.

Закарян задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Позже в столичном управлении ФМС России подтвердили информацию о гибели Николая Азарова.

"5 ноября 2014 года при трагических обстоятельствах скончался полковник внутренней службы Азаров Николай Петрович, заместитель начальника УФМС России по Москве... Коллектив управления выражает соболезнования родным и близким", - сказали в ведомстве, не уточнив причин смерти.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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