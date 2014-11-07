На охоте в Якутии застрелен замначальника УФМС РФ по Москве

Известно, что Азаров прибыл в Якутию с частным визитом. Во время охоты 5 ноября в местности Харыялах-Юрях в 30 км от села Улахан-Ан Хангаласского района республики произошел несчастный случай. Друг Азарова, руководитель строительной фирмы "МСИТИ-Девелопмент" Армен Закарян случайно произвел выстрел из ружья в салоне автомобиля, где находился замглавы столичного УФМС. От полученного ранения Азаров умер на месте.