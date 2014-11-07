Неизвестные ходят по квартирам амурчан от имени Пенсионного фонда

- Мы получили ряд подобных звонков от благовещенцев, подписавших такие «бланки», - пояснила начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Амурской области Елена Дорофеева. - Всем разъясняем, что помимо подписания договора для перевода накоплений самому гражданину нужно подать еще и заявление в Пенсионный фонд, либо в МФЦ. До конца 2015 года накопления никуда передаваться не будут, но есть незаконные способы, когда гражданину дают подписать договор без вписанной даты и т.д.