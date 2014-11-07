Новорожденному Руслану из Приморья требуется деньги на операцию

«О том, что с ребенком какие-то проблемы, мы узнали во время УЗИ, когда Юля была на 5 месяце беременности. Первое обследование показало темное пятнышко на головке ребёнка. Врачи предположили наличие сосудистых сплетений. Это были первые серьёзные переживания. После прохождения УЗИ второго уровня тёмным пятнышком на фото оказалась расщелина губы, но на экране не было понятно, насколько сильным будет дефект. Что мы тогда пережили, трудно описать словами. От слов врачей сердце замирало. Чувство безысходности почти сломало нас, а ноги не хотели идти. Только получив отрицательный анализ на генетические патологии по крови из пуповины, мы наконец смогли вздохнуть свободно», - из письма папы, Егора Валеева.