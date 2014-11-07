Приморских монополистов призвали пересмотреть ценовую политику

«До 2014 года доля продукции компании на рынке составляла пять процентов. Сейчас половина всего мяса птицы в магазинах Приморья поставляется ЗАО «Михайловский бройлер», - отметил он. Как сообщили специалисты Управления, раньше компания сохраняла приемлемые цены, потому что конкуренцию ей составляли иностранные поставщики. Сейчас в отношении предприятия возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции из-за необоснованного повышения цен на охлажденное и замороженное куриное мясо. Ранее, на совещании с Губернатором, генеральный директор ЗАО «Михайловский бройлер» Григорий Патрушев сообщил, что компания повышает цены на мясо птицы, чтобы возместить упущенную в период конкуренции с американскими окороками выгоду. Владимир Миклушевский заявил, что данная политика компании недопустима и руководство должно предпринять меры по снижению цен. «Для развития производства “Михайловского бройлера” оказывается государственная поддержка, и со своей стороны мы рассчитываем на социальную ответственность предприятия. Повышение цен – это нечестная игра в отношении населения», - заявил глава региона. В ходе совещания также отмечено, что приморцы обеспокоены ростом цен на хлеб. Монополист в области производства хлеба в Приморье – ОАО «Владхлеб». Как отметили специалисты Управления, значительно выросла стоимость дорогих сортов хлеба. Однако цены на социальные сорта повысились в пределах одного процента. Это объясняется подорожанием топлива и муки. Губернатор поставил задачу участкам совещания – разобраться в причинах подорожания сырья и готового хлеба. «Для пенсионеров и малообеспеченных граждан подорожание хлеба даже на небольшой процент – очень значимо. Людям психологически тяжело больше платить за хлеб. В сознании покупателя сразу возникает мысль, что цены будут увеличиваться и дальше», - отметил Владимир Миклушевский. Напомним, сообщить о фактах роста цен жители Приморья могут по телефонам 8 (423) 221-58-03 и 221-58-04.