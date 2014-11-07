zr.media
ГлавноеВсе новости

В Приморье запретили инструкцию по изготовлению "спайса"

7 ноября 2014, 15:55
Она была размещена в Интернете на одном из местных сайтов

Прокуратура в Приморье добилась признания статьи с инструкцией по изготовлению «спайса» запрещенной, передает Zrpress.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора края Елену Телегину.

«В статье, размещенной на одном из Интернет-ресурсов, подробно описывалось, как изготовить «спайс», перечислялись необходимые для этого оборудование и препараты», — рассказала она.

Прокурор Кировского района направил районный суд иск о признании данной статьи запрещенной, учитывая, что размещенная информация направлена на пропаганду изготовления наркотических веществ. Исковые требования прокурора были удовлетворены.

«Судебное решение будет направлено в Роскомнадзор для включения статьи о подробном описании приготовления «спайса», размещенную в сети Интернет, в реестр информации, распространение которой запрещено», — отметила Телегина.

По данным ФСКН, более 40 человек этой осенью умерли после употребления опасных курительных смесей, более тысячи попали в больницу.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Прокуратура#Наркотики#Прокуратура ХМАО-Югры#Транспортная прокуратура#Прокуратура ЯНАО#Генеральная прокуратура РФ#Приморье#Происшествия
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56