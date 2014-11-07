Во Владивостоке в районе Снеговой Пади продадут землю

ZRPRESS.RU стало известно, что в новом жилом районе Владивостока 20 и 25 ноября будут проданы два участка земли под коммерческое строительство. Открытые по составу участников аукционы по их продаже проведет Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».
Оба участка смежные и находятся в районе ул. Адмирала Горшкова, 4. Первым 20 ноября на аукционе будет разыгран участок площадью 6,9 тыс. кв. метров, на котором предлагается построить большую многоуровневую автостоянку. Стартовая цена аукциона по этому участку будет 6 млн 306 тыс. рублей.
Участок общей площадью около 22,7 тыс. кв. метров будет предложен под строительство торгового или многофункционального центра. Начальная цена на него по условиям аукциона будет 35 млн рублей. Он будет разыгран на аукционе 25 ноября.
Известно, что жилой район Снеговая Падь, в связи с тем, что его генеральным застройщиком была задержана городу передача земель под социальную инфраструктуру, в настоящее время продолжает испытывать серьезный дефицит таких объектов. Из генплана и комплексного строительства ранее они были исключены по причине удорожания жилого квадрата, строившегося за счет бюджетных средств. А коммерческим структурам, которые предлагали строить такие объекты за свои деньги, в предоставлении земли под строительство нужных для людей объектов долгое время отказывалось.
Считается, что особенно остро в этом жилом районе стоит вопрос со строительством многоуровневых парковок. Они должны освободить от машин проезжую часть дорог и придомовые площадки. Главный архитектор ОАО «Приморгражданпроект» Владимир ВОРОБЬЕВ отмечал, что при проектировании Снеговой Пади специалисты компании постарались оставить участки по такие парковки. В частности, их рекомендуется встраивать в крутые откосы.
Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.