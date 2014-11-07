Во Владивостоке в районе Снеговой Пади продадут землю

Известно, что жилой район Снеговая Падь, в связи с тем, что его генеральным застройщиком была задержана городу передача земель под социальную инфраструктуру, в настоящее время продолжает испытывать серьезный дефицит таких объектов. Из генплана и комплексного строительства ранее они были исключены по причине удорожания жилого квадрата, строившегося за счет бюджетных средств. А коммерческим структурам, которые предлагали строить такие объекты за свои деньги, в предоставлении земли под строительство нужных для людей объектов долгое время отказывалось.