Несмотря на санкции, приморские рыбопереработчики наращивают производство

Производственные показатели деятельности предприятия, несмотря на сложности с поставками сырья, выросли по сравнению с прошлым годом. С начала 2014 года произведено 1,2 тысячи тонн продукции. Отметим, в рамках государственной программы из краевого бюджета оказывается поддержка 10 приморским предприятиям рыбохозяйственной отрасли. В 2014 году на развитие отрасли выделено более 95 миллионов рублей, из них на развитие береговой рыбопереработки – около 82 миллионов рублей, на развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов – 13,5 миллионов рублей. Напомним, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский считает, что Приморье – регион, богатый морепродуктами, и для эффективной реализации этого потенциала краю нужна современная база. Модернизация производств с учетом опыта соседних стран позволит вывести приморские предприятия на новый уровень. «Рыбопромысловая отрасль, береговая рыбопереработка, аквакультура – традиционные направления экономики Приморского края. Мы придаем их развитию большое значение, и особенно заинтересованы в глубокой переработке рыбопродукции. Это позволит нам выйти на новый уровень экспорта и поставлять в другие страны продукцию с добавочной стоимостью», - заявил глава региона.