Дальневосточники хранят в Сбербанке свыше 3,5 млрд рублей на обезличенных металлических счетах

«ОМС – это хороший инструмент для долгосрочных инвестиций, – рассказывает Юрий Дятлов, директор Управления по обслуживанию на финансовых рынках Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Такой счет позволяет мгновенно совершать операции по покупке/продаже обезличенного металла с помощью системы интернет-банкинга Сбербанк Онлайн, причем НДС в этом случае не взимается. Также ОМС является интересной альтернативой фондовому рынку, учитывая, что котировки драгоценных металлов, как правило, более предсказуемы, чем ценных бумаг».