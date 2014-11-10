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Коммунальщиков обяжут отчитываться о причинах роста тарифов

10 ноября 2014, 13:59
Правительство РФ внесло поправки в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Сюжет
ЖКХ

Правительство РФ внесло поправки в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, постановление от 4 ноября 2014 года №1159 подготовлено ФСТ России в целях дополнения решений об утверждении предельных индексов размера платы за услуги ЖКХ обоснованием величины установленных предельных индексов.

Также определены сведения, включаемые в указанное обоснование, в том числе сведения о степени благоустройства, темпах изменения тарифов на коммунальные услуги и о численности населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги является определяющим при установлении предельного индекса.

Принятое решение будет способствовать повышению информированности граждан о причинах изменения размера платы за коммунальные услуги и повышению публичности принятия решений об утверждении предельных индексов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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