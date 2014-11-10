Коммунальщиков обяжут отчитываться о причинах роста тарифов

Также определены сведения, включаемые в указанное обоснование, в том числе сведения о степени благоустройства, темпах изменения тарифов на коммунальные услуги и о численности населения, в отношении которого изменение размера платы за коммунальные услуги является определяющим при установлении предельного индекса.