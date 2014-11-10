Популярному авторынку "Зеленый угол" жить осталось до весны

Рост курса доллара и остальных основных иностранных валют является сегодня самой обсуждаемой темой на авторынке "Зеленый угол". Продавцы японских иномарок на чем свет костерят правительство, президента, Центральный Банк РФ и прочие госструктуры, так или иначе причастные к создавшейся в экономике ситуации.
Плавное падение рубля, внезапно переросшее в крутое пике, заставило многих из них изрядно понервничать. Еще бы! Ведь мало того, что приобретение автомобиля в Японии осуществляется за валюту, курс которой непрерывно растет, так еще и родное государство считает пошлину на границе не в отечественных рублях, а все в тех же европейских деньгах, цена которых перевалила за 50 рублей/евро и продолжает расти.
"Если падение рубля будет продолжаться такими же темпами, то к весне рынок умрет, - считают на "Зеленке", - за зиму будут распроданы машины, привезенные до повышения цен, а по новым ценам завоза не будет, или он будет минимальным".
"30% рост курса доллара означает такой же пропорциональный рост цен на автомобили. Те, которые продавались за 1 миллион, по новому курсу будут стоить 1 миллион 300 тысяч, а те, которые стоили 400 тысяч, будут стоить 500. Пока вслед за ростом цен не вырастут доходы населения, на рынке будет стагнация. Продажи в этом году и без того были низки, как никогда, а с такими курсами рынок может просто рухнуть, - отмечает автопродавец Дмитрий В. - Именно из-за низких продаж сегодня никто на рынке не спешит переписывать ценники, хотя для этого есть все основания. Автомобили продаются по тем ценам, которые обеспечивали рентабельность на момент привоза. Новые цены появятся только с новыми партиями машин".
"В последние дни нам поступает множество звонков от клиентов, которые беспокоятся за стоимость доставки и растаможки уже купленных и оплаченных ими машин, - сообщили "ЗР" в компании Japanstart, оказывающей услуги по приобретению автомобилей с японских автоаукционов. - Эта озабоченность понятна, ведь всего за три дня курс рубля опустился с 53 до 59 рублей за евро. Соответственно выросла пошлина, которую надо заплатить при растаможке автомобиля. Мы, конечно, стараемся, чтобы вывоз осуществлялся в самые короткие сроки, но успеть за такими темпами падения рубля мы физически не в состоянии".
"Увеличить количество судов, занятых на перевозке автомобилей в Россию из Японии, можно очень быстро, так как сегодня на рынке избыток свободных плавсредств, - отметили в одной из судовых агентских компаний Владивостока. - Но таких действий в настоящий момент не требуется, поскольку с ситуацией вполне справляется то количество судов, которое задействовано сегодня. К тому же в связи с тем, что после аварии на Фукусиме деловая активность по продаже автомобилей на севере Японии значительно снизилась, основной поток автоэкспорта сместился южнее Ниигаты. Теперь основными перевалочными портами стали Тояма, Фусики, Майдзуру со своими устоявшимися каналами поставок".
В течение последних месяцев объемы перевозок автомобилей только падали. Российский судовой агент привел данные японских автоэкспортеров, согласно которым в августе на вывоз в РФ было оформлено немногим более 12 тысяч автомобилей, в сентябре – около 9 тысяч, а прогнозируемое количество за октябрь – не более 7 тысяч. Дальнейший рост курса доллара вполне может сократить эту цифру еще вдвое, что для занятых в логистических цепочках автоимпорта российских граждан не сулит ничего хорошего.
Таким образом, мечты федерального центра о "расправоруливании" Дальнего Востока вполне могут стать реальностью уже в недалеком будущем. Если 1 доллар станет стоить 100 рублей, мало кому из приморцев придет в голову приобретать японскую "Короллу" за космические деньги при всех ее несомненных достоинствах. Выбором большинства станет "Лада – Калина". А инструкции о том, как починить топливный насос с помощью колготок и суперклея обретут актуальность и в наших краях.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.