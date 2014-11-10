Популярному авторынку "Зеленый угол" жить осталось до весны

"30% рост курса доллара означает такой же пропорциональный рост цен на автомобили. Те, которые продавались за 1 миллион, по новому курсу будут стоить 1 миллион 300 тысяч, а те, которые стоили 400 тысяч, будут стоить 500. Пока вслед за ростом цен не вырастут доходы населения, на рынке будет стагнация. Продажи в этом году и без того были низки, как никогда, а с такими курсами рынок может просто рухнуть, - отмечает автопродавец Дмитрий В. - Именно из-за низких продаж сегодня никто на рынке не спешит переписывать ценники, хотя для этого есть все основания. Автомобили продаются по тем ценам, которые обеспечивали рентабельность на момент привоза. Новые цены появятся только с новыми партиями машин".