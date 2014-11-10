Приморцам насчитали 32,4 миллиона рублей пени

Филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» выпустит счета-извещения на оплату пени для забывчивых потребителей. Всего данные платежные документы получат 226 тысяч абонентов – физических лиц – жителей Приморья. Это те потребители, которые в период с сентября 2011 года по август 2014 года включительно, несвоевременно или не в полном объеме оплачивали потребленную электроэнергию. Общая сумма начисленной пени составляет 32,4 млн рублей.