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Приморцам насчитали 32,4 миллиона рублей пени

10 ноября 2014, 11:25
Жителям Приморья придется ее заплатить.
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ЖКХ

Филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» выпустит счета-извещения на оплату пени для забывчивых потребителей. Всего данные платежные документы получат 226 тысяч абонентов – физических лиц – жителей Приморья. Это те потребители, которые в период с сентября 2011 года по август 2014 года включительно, несвоевременно или не в полном объеме оплачивали потребленную электроэнергию. Общая сумма начисленной пени составляет 32,4 млн рублей.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 344 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в случае невнесения платы в сроки, предусмотренные данным документом, потребитель обязан оплатить ресурсоснабжающей организации пени. Право начисления и предъявления пени потребителям в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, установлено ст. 155 Жилищного кодекса РФ.

Подчеркнем, счета на оплату пени выпущены с целью привлечения внимания жителей Приморского края к своевременности оплаты потребленной электроэнергии. Как и основной платеж за электроэнергию, пени подлежат обязательной оплате.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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