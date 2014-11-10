Российские банки составили список людей опасных профессий

Кредитные организации начали более осторожно относиться к кредитованию заемщиков из рискованных отраслей. Как сообщил на пресс-конференции председатель правления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев, одним из первых в список таких отраслей попало строительство. «Мы имеем достаточно диверсифицированный бизнес и кредитный портфель, но есть отдельные отрасли нашей экономики, к которым наши сотрудники, которые управляют рисками, относятся <…> более взвешенно и осторожно. Если такие отрасли называть, то, наверное, строительство будет в числе первых», – заявил на пресс-конференции по случаю 25-летия ЮниКредит Банка Михаил Алексеев. Он отметил, что у кредитной организации «достаточно осторожный и консервативный подход». «Вряд ли мы будем стремиться перекладывать на свои плечи те проблемы, которые могут испытывать отдельные наши коллеги, в плане кредитования и финансирования. Некоторые избранные проекты, где мы на 200% уверены в надежности, возвратности, эффективности вложений, мы, естественно, будем осуществлять. Но мы не будем сильно вдаваться в кредитование деятельности, связанной с недвижимостью, если не считать ипотеку», – сказал Алексеев.