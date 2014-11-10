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Российским чиновникам вместо "Айфонов" придется перейти на "Йотафоны"

10 ноября 2014, 13:40
Глава Чечни Рамзан Кадыров уже заказал себе YotaPhone 2, узнав о подарке Путина председателю КНР.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров уже заказал себе два "Йотафона", узнав о подарке Путина председателю КНР

Глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ поручил своим помощникам заказать себе "Йотафон" после того, как президент России Владимир ПУТИН в Пекине подарил российский смартфон председателю КНР Си ЦЗИНЬПИНУ, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Кадыров отметил, что у смартфона большое будущее, а по оценке специалистов, российский рынок является одним из крупнейших в мире рынков мобильных устройств.

"Я уже поручил заказать себе YotaPhone 2. Уверен, что и вы так поступите", — сообщил Кадыров в своём Instagram.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что Путин на переговорах, которые прошли в воскресенье, преподнес в подарок китайскому лидеру смартфон российского производства "Йотафон-2". В него специально была загружена символика России, Китая и АТЭС.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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