Текущий уровень инфляции в России повысился до 7,4%

Федеральная служба госстатистики РФ сообщает, что за период с 28 октября по 5 ноября текущего года индекс потребительских цен в России составил 100,3%, с начала ноября - 100,2%, с начала года - 107,4%.
По сведениям Росстата, за прошедшую неделю крупа гречневая стала дороже на 3,3%, сахар-песок - на 1,5%, консервы мясные, рыба мороженая неразделанная, сыры, яйца, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 0,4-0,6%. В тоже время цены на свинину снизились на 0,6%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,6%, в том числе на помидоры - 10,3%, лук, картофель, капусту и огурцы - 3,2-5,4%.
Росстат также сообщает, что цены на бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо - на 0,3%.
ZRPRESS.RU, Владивосток.