В Пекине опять подняли вопрос о судьбе Владивостока

Западный маршрут гораздо важнее для России - он короче и предполагает поставки с месторождений, которые уже находятся в разработке, поэтому потребует значительно меньше инвестиций, чем восточный, отмечает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий НЕСТЕРОВ. К тому же реализация этого проекта позволила бы «Газпрому» частично решить проблему с перепроизводством, добавляет он. В этом году добыча концерна составит лишь 430-440 млрд куб. м газа, хотя компания может добывать на 100 млрд куб. м больше. Восточный маршрут даже этой проблемы не решает, не говоря о его стоимости: месторождения разрабатываются с нуля, замечает Нестеров.