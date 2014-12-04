В России могут ввести налог на Интернет

О том, что авторское право на аудиовизуальный и текстовый контент в Рунете может в корне измениться, стало известно в конце октября. Президенту Владимиру Путину была представлена концепция глобальных лицензий. Она предполагает сборы с каждого интернет-пользователя независимо от того, скачивает он нелегальный контент или нет. Собранные средства планируется распределять между правообладателями пропорционально использованию их контента, на основе анализа интернет-трафика.