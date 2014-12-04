В России могут ввести налог на Интернет

России предлагают ввести «налог» на Интернет», который может составить 25 рублей в месяц с абонента.
О том, что авторское право на аудиовизуальный и текстовый контент в Рунете может в корне измениться, стало известно в конце октября. Президенту Владимиру Путину была представлена концепция глобальных лицензий. Она предполагает сборы с каждого интернет-пользователя независимо от того, скачивает он нелегальный контент или нет. Собранные средства планируется распределять между правообладателями пропорционально использованию их контента, на основе анализа интернет-трафика.
Стоимость лицензии для одного подключения к интернету, будь то мобильный телефон или проводной интернет, составит 25 рублей в месяц, то есть 300 рублей в год. По имеющимся статистическим данным, это около 5% от средних расходов каждого абонента на интернет.
«Что вы получаете за 25 рублей в месяц? Вы получаете право свободно и на законных основаниях использовать в личных целях — в том числе получать, распространять, делиться, обмениваться — абсолютно любой контент, который не исключен из системы глобального лицензирования», - заявил один из разработчиков концепции глобальных лицензий, гендиректор Российского союза правообладателей Сергей Федотов.
ZRPRESS.RU, Владивосток.