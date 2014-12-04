В условиях кризиса решено не лишать россиян дешевой водки

«Минимальная цена бутылки нашей водки на полке в магазинах – 295 руб. Эта цена складывается из себестоимости, акциза и НДС, наценки дистрибьютора и розницы, рассказал РБК топ-менеджер одного из крупных производителей водки в России. – При этом с такой розничной ценой мы работаем без прибыли или с минимальной прибылью». По мнению собеседника РБК, продукция, которая стоит в магазинах менее чем за 250 руб. за 0,5 л, является нелегальной, то есть с нее не был уплачен акциз: «Продавать водку и иметь прибыль по такой цене просто невозможно. Это явный левак».