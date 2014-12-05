Госдума планирует ввести фильтрацию Интернет-контента до конца года

Государственная Дума собирается проголосовать в пользу принятия поправок в законодательство Российской Федерации об обязательной фильтрации любого интернет-контента. При этом фильтрация должна будет происходить на уровне провайдера. Для этого специализированное программное обеспечение из всего объема интернет-трафика будет удалять вредоносный, по мнению парламентариев контент, таким образом, что он не сможет физически попасть к конечному пользователю. Ожидается, что будет введена стопроцентная премодерация провайдерами всего входящего трафика. Применение такого масштабного механизма фильтрации может негативно сказаться на скорости доступа к интернету, а установка специализированного оборудования и программного обеспечения будет стоить миллиарды долларов, заявляет Карен Казерян, аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. «Но на это придется пойти, так как это один из шагов, который должен защитить деток от информации, которая не соответствует их возрасту. Интернет сейчас доступен для всех, а родители не всегда могут следить за своими детьми», - уверен депутат Государственной Думы Российской Федерации Кирилл Черкасов. ZRPRESS.RU, Владивосток.