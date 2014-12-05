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Тунис отменил визы для граждан России

5 декабря 2014, 10:20
Срок безвизового пребывания в североафриканской стране составит 90 дней
Сюжет
Туризм

Власти Туниса отменили визы для граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Срок безвизового пребывания в североафриканской стране составит 90 дней. Посольство Туниса в России отправило в АТОР коммюнике, согласном которому с 1 декабря этого ода граждане России освобождены от необходимости получения виз для въезда на территорию Туниса. Отмечается, что это решение распространяется на россиян, имеющих на руках действующие паспорта при условии, что срок их пребывания в Тунисе не превысит трех месяцев. ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Туризм#В России#Рынки
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