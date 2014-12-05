В российских тюрьмах будет весело сидеть

— Воспитание шутками было бы, конечно, здорово, — считает Виталий Лозовский, тюремный эксперт и бывший заключенный. — Но в приказном порядке ввести шутку и иронию очень сложно. На моем опыте шутки в тюрьме практиковались только в виде черного юмора, добрых или воспитательных шуток не было — можно пару случаев за уши притянуть, но в целом нет. Тюремные психологи — это отдельный разговор, они могут и шутить, и иронизировать — использовать гуманистический подход к заключенным, у них для этого больше возможностей. Говоря же об охранниках и другом персонале тюрьмы, — шутки исключены. В такой системе, где задача стоит не исправлять, а наказывать, с шутками всё плохо. В тюрьме не смешно никому: ни охранникам, ни заключенным. Будет тенденция к улучшению условий заключения и труда — шутки возникнут сами собой.