Власти 17 штатов США подали в суд на Обаму

На президентских выборах в США часто наблюдается небольшой разрыв между кандидатами, поэтому легализация нескольких миллионов мигрантов, которые в перспективе смогут получить гражданство, может нанести сильный удар по позициям республиканцев. Они в основном получают поддержку белых состоятельных американцев.