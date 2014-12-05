Власти 17 штатов США подали в суд на Обаму

Власти 17 американских штатов подали в суд на президента США Барака Обамы, передает Reuters. Они пытаются признать незаконным его указ о легализации 4,7 млн мигрантов, который был подписан в обход позиции американского конгресса.
Наиболее активным штатом, выступающим против миграционной реформы Обамы, стал Техас. В федеральном суде Южного округа штата Техас инициировано дело о признании указа Обамы незаконным.
«Президент отрекся от своей обязанности честно исполнять законы, которые должны быть приняты конгрессом, и попытался переписать законы об иммиграции, на что он не имеет полномочий», – заявил генеральный прокурор Техаса Грег Эбботт.
В коалицию антипрезидентских штатов вошли в основном традиционные республиканские штаты, такие как Алабама, Айдахо, Миссисипи и Юта. Республиканцы считают, что мигрантам, незаконно перешедшим границу на юге страны, не должна предоставляться амнистия.
На президентских выборах в США часто наблюдается небольшой разрыв между кандидатами, поэтому легализация нескольких миллионов мигрантов, которые в перспективе смогут получить гражданство, может нанести сильный удар по позициям республиканцев. Они в основном получают поддержку белых состоятельных американцев.
ZRPRESS.RU, Владивосток.