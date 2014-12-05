Во Владивостоке пройдет флешмоб по запуску воздушных шаров

Флешмоб по запуску шаров с георгиевской символикой в честь Городов воинской славы, который поначалу был объявлен на 1 декабря, переносится на 9 декабря, - сообщили в отделе по работе с общественными организациями управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.
Напомним, что флешмоб проводится по инициативе Союза городов воинской славы России во всех таких городах нашей страны. Во Владивостоке акция пройдёт 9 декабря в 17 часов на центральной площади около стелы «Владивосток – город воинской славы».
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (423) 2-614-350.
ZRPRESS.RU, Владивосток.