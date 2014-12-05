Во Владивостоке пройдет флешмоб по запуску воздушных шаров

Флешмоб по запуску шаров с георгиевской символикой в честь Городов воинской славы, который поначалу был объявлен на 1 декабря, переносится на 9 декабря, - сообщили в отделе по работе с общественными организациями управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.