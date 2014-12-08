Часть Владивостока на два дня останется без холодной воды

С 9 по 10 декабря во Владивостоке запланированы отключения холодной воды в многоквартирных домах, сообщает КГУП «Примводоканал».
Так, 9 декабря, с 9:00 до 15:00 будет отключено холодное водоснабжение из-за проведения ремонтных работ:
Вострецова 9, 11
Семеновская 1-12,
Алеутская 28
Также холодную воду отключат 10 декабря с 9:00 до 20:00 по следующим адресам: Шкотовская 1-29, 6-28,
Гражданская 6-20, 7-28,
Есенина 72, 74, 73-77, 52, 53, 53а,
Комунны 2-14, 1-7,
Садгородская 2-20, 9-23,
Мысовая 5-11, 6-12,
Грязелечебница 2-20, 1-25,
1-я Линейная 2-16,
2-я Линейная 5-21,
3-я Линейная 2-10,
1-я Центральная 5-9,
2-я Центральная 3-11, 6-18,
Главная 20-68, 3-39,
Воровского 10-68,
Курчатова 12-24,
Опорная 2-10,
Солнечная 1-15,
Свердлова 4-50, 1-35,
Весенняя 7,
Пугачева 2-8, 3-7,
Тимирязева 31,
Яникитина 1-13, 2-30,
Стальского 1-29, 4-32,
Джамбула 7-29, 4-30,
Художественная 3-19,
Минеральная 1-11, 2-10,
Александровича 46-52,
Восточный пр-т,
Земляничная.
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