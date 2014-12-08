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Часть Владивостока на два дня останется без холодной воды

8 декабря 2014, 11:17
Воды не будет даже в пригороде.
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ЖКХ

С 9 по 10 декабря во Владивостоке запланированы отключения холодной воды в многоквартирных домах, сообщает КГУП «Примводоканал».

Так, 9 декабря, с 9:00 до 15:00 будет отключено холодное водоснабжение из-за проведения ремонтных работ:

Вострецова 9, 11

Семеновская 1-12,

Алеутская 28

Также холодную воду отключат 10 декабря с 9:00 до 20:00 по следующим адресам: Шкотовская 1-29, 6-28,

Гражданская 6-20, 7-28,

Есенина 72, 74, 73-77, 52, 53, 53а,

Комунны 2-14, 1-7,

Садгородская 2-20, 9-23,

Мысовая 5-11, 6-12,

Грязелечебница 2-20, 1-25,

1-я Линейная 2-16,

2-я Линейная 5-21,

3-я Линейная 2-10,

1-я Центральная 5-9,

2-я Центральная 3-11, 6-18,

Главная 20-68, 3-39,

Воровского 10-68,

Курчатова 12-24,

Опорная 2-10,

Солнечная 1-15,

Свердлова 4-50, 1-35,

Весенняя 7,

Пугачева 2-8, 3-7,

Тимирязева 31,

Яникитина 1-13, 2-30,

Стальского 1-29, 4-32,

Джамбула 7-29, 4-30,

Художественная 3-19,

Минеральная 1-11, 2-10,

Александровича 46-52,

Восточный пр-т,

Земляничная.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Питьевая вода#ООО "Водоканал"#Загрязнение сточных вод#Внутренние воды#Качество питьевой воды#ЖКХ#Владивосток#Рынки
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