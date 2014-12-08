Роскосмос сообщил об обнаружении опасного астероида

По его мнению, сейчас необходимо уточнять орбиту астероида. По его словам, период небесного тела составляет три года. «То есть через три года он опять будет пересекать орбиту Земли. За ним надо постоянно следить. Потому что одна ошибка – и, как говорится, катастрофа. Последствия могут быть очень серьезные», – предостерег Липунов.