На Сахалине разрабатывают этический кодекс для врачей

— Хамство недопустимо в здравоохранении, и мы с ним постоянно боремся. Конечно, поступают жалобы на невнимательное, грубое отношение к пациентам. Это один из наших серьезных, проблемных вопросов, которому мы уделяем очень большое внимание. На совещаниях с главными врачами, с коллективами лечебных учреждений эти вопросы постоянно актуализируются. Мы ведем анализ всех обращений, проводим врачебные конференции, где анализируем их и разбираем конкретные факты нарушения этики и деонтологии. А сейчас мы работаем над кодексом этики для работников учреждений здравоохранения, — сказала Учаева.