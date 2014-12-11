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На Сахалине разрабатывают этический кодекс для врачей

11 декабря 2014, 13:00
Если жалобы на стиль общения врача или медсестры поступят в министерство здравоохранение - это не в лучшую сторону скажется на зарплате медработника

В министерстве здравоохранения Сахалинской области работают над созданием кодекса этики для медицинского персонала. Об этом на итоговой ведомственной пресс-конференции сообщила первый замминистра Людмила Учаева.

— Хамство недопустимо в здравоохранении, и мы с ним постоянно боремся. Конечно, поступают жалобы на невнимательное, грубое отношение к пациентам. Это один из наших серьезных, проблемных вопросов, которому мы уделяем очень большое внимание. На совещаниях с главными врачами, с коллективами лечебных учреждений эти вопросы постоянно актуализируются. Мы ведем анализ всех обращений, проводим врачебные конференции, где анализируем их и разбираем конкретные факты нарушения этики и деонтологии. А сейчас мы работаем над кодексом этики для работников учреждений здравоохранения, — сказала Учаева.

Что бы ни случилось у медработника в данный момент, какое бы ни было у него настроение, резкость в общении с пациентом недопустима, считает первый замминистра. Если жалобы на стиль общения врача или медсестры все-таки поступают, это определенно не в лучшую сторону скажется на зарплате. Кроме того, медработнику, позволившему себе некорректное поведение, придется краснеть перед коллегами, поскольку случаи невежливости разбираются в коллективе.

— Я думаю, мы поднимем качество отношения к пациенту и уйдем от невнимательности, — заключила Учаева.

На вопрос, не получается ли так, что некоторые врачи не боятся наказания, поскольку понимают, что их некем заменить, представитель ведомства ответила отрицательно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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